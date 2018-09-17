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Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование

Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
17 сентября 2018 - 11:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Степанакерте встретился с главой МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масисом Маиляном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Министры обсудили ряд вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В начале встречи состоялась беседа министров с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены обеих делегаций.

Стороны подчеркнули важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел двух стран

Масис Маилян наградил Зограба Мнацаканяна памятной медалью в честь 25-летия МИД Арцаха.

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