Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
17 сентября 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Степанакерте встретился с главой МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масисом Маиляном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Министры обсудили ряд вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
В начале встречи состоялась беседа министров с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены обеих делегаций.
Стороны подчеркнули важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел двух стран
Масис Маилян наградил Зограба Мнацаканяна памятной медалью в честь 25-летия МИД Арцаха.
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