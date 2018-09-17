Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Степанакерте встретился с главой МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масисом Маиляном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Министры обсудили ряд вопросов, связанных с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В начале встречи состоялась беседа министров с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены обеих делегаций.

Стороны подчеркнули важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел двух стран

Масис Маилян наградил Зограба Мнацаканяна памятной медалью в честь 25-летия МИД Арцаха.