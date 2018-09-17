Эфиопия и Эритрея подписали договор о мире после 20 лет вражды

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки 16 сентября подписали соглашение о мире между двумя государствами. Об этом глава канцелярии эфиопского премьера Фитсум Арега написал в своем микроблоге в Twitter.

На церемонии подписания в Джидде король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вручил премьеру Эфиопии и президенту Эритреи ордена короля Абдель-Азиза. На церемонии присутствовали наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, пишет Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал соглашение «исторической вехой» для народов двух африканских стран, которая будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

8 июля премьер-министр Эфиопии посетил столицу Эритреи Асмэру, где состоялись первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами. После подписания декларации о мире страны восстанавливают торговые и дипломатические связи. Аддис-Абеба и Асмэра возобновляют телефонное и авиасообщение, а не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Абий Ахмед инициировал мирные переговоры с соседним государством после вступления в должность главы правительства в Аддис-Абебе в апреле 2018 года. В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое «Алжирское соглашение» о прекращении огня. Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек.