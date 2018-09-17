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Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек

Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек
17 сентября 2018 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате разрушительного тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 65 человек. Местные власти 17 сентября скорректировали данные о жертвах в сторону повышения после обнаружения большого количества трупов в населенном пункте Итогон, пострадавшем от сильного оползня.

По словам представителя полиции, еще 43 человека числятся пропавшими без вести. Свыше 155 тысяч человек остаются в убежищах, пишет Deutsche Welle.

Тайфун «Мангхут» пронесся над Филиппинами 16 сентября и ушел в сторону континентальной части Китая. В китайской провинции Гуандун погибли не менее четырех человек, более трех миллионов были заранее эвакуированы в безопасные районы.

«Мангхут» оставил следы разрушения и в Гонконге, где пострадали более 300 человек. Школы в городе остаются закрытыми, общественный транспорт работает со значительными перебоями перебоями.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На Филиппинах в результате тайфуна погибли десятки людей
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