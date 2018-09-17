Глава МИД Армении: Важнейшая задача в вопросе Арцаха – обеспечение безопасности и статуса

PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) Ашот Гулян 17 сентября принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР.

Коснувшись нынешних вызовов и выдвинутых проблем, Мнацаканян отметил, что сейчас важнейшая задача в вопросе Арцаха – обеспечение безопасности и статуса.

Собеседники обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия, активизации межпарламентской дипломатии и перспектив процесса урегулирования карабахского конфликта.

Руководитель парламента подчеркнул важность проведения частых встреч с министром иностранных дел Республики Армения с точки зрения уточнения повестки и приоритетов внешней политики. В этом контексте Гулян указал на важную роль парламентской дипломатии в вопросе представления Республики Арцах в международных структурах.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян, заместитель председателя комиссии Давид Мелкумян и замминистра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян.