Глава МИД Армении: Важнейшая задача в вопросе Арцаха – обеспечение безопасности и статуса
17 сентября 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) Ашот Гулян 17 сентября принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР.
Коснувшись нынешних вызовов и выдвинутых проблем, Мнацаканян отметил, что сейчас важнейшая задача в вопросе Арцаха – обеспечение безопасности и статуса.
Собеседники обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия, активизации межпарламентской дипломатии и перспектив процесса урегулирования карабахского конфликта.
Руководитель парламента подчеркнул важность проведения частых встреч с министром иностранных дел Республики Армения с точки зрения уточнения повестки и приоритетов внешней политики. В этом контексте Гулян указал на важную роль парламентской дипломатии в вопросе представления Республики Арцах в международных структурах.
Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян, заместитель председателя комиссии Давид Мелкумян и замминистра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян.
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