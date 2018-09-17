ПРООН: Армения входит в число стран с высоким уровнем развития

PanARMENIAN.Net - Армения входит вгруппу стран с самым высоким уровнем развития. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала.

Армения с индексом 0.755 занимает в рейтинге 83 место из 189 стран и делит его с Таиландом.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств – ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый национальный доход на душу населения. Также учитывались данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, гендерного равенства, преступности, охраны окружающей среды, участия граждан в принятии решений.

Так, отмечается, что в Армении ожидаемая продолжительность жизни составляет 74.8 лет, ожидаемая продолжительность обучения составляет 13 лет, а средняя продолжительность - 11.7 лет, валовый национальный доход на душу населения - 9,144 долларов.

В категорию стран с высоким уровнем развития входят также некоторые страны бывшего СССР: Грузия (70-е место), Азербайджан (80-е), Украина (88-е), Узбекистан (105-е), Туркменистан (108-е).

Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия составляют пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире. В 2018 году в группу с очень высоким уровнем человеческого развития вошли 59 стран. В их числе - США, которые оказались на 13-м месте, Россия - на 49-м месте, Белоруссия – на 53-м месте и Казахстан на 58-м.

Наибольший рост рейтинга за период с 2012 по 2017 г. произошел в Ирландии, которая поднялась на 13 позиций, быстро развивались также Турция, Доминиканская Республика и Ботсвана.

Молдова и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития. Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди занимают последние места в этом рейтинге, находясь в категории 38 наименее развитых стран. Авторы доклада указывают на резкое ухудшение благосостояния в странах, затронутых конфликтами: Сирия опустилась в рейтинге на 27 позиций (155-е место), Ливия - на 26 позиций (108) и Йемен - на 20 позиций (178).