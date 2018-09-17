Президент Арцаха и глава МИД Армении обсудили вопросы внешней политики двух государств

PanARMENIAN.Net - 17 сентября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакян принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Согласно информации, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в этой сфере.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, другие должностные лица.

Ранее глава МИД РА Зограб Мнацаканян встретился с арцахским коллегой Масисом Маиляном и председателем Национального собрания Арцаха Ашотом Гуляном.

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