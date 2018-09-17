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СК Армении: Обыск в редакции Yerevan.Today не имеет отношения к журналистской деятельности

СК Армении: Обыск в редакции Yerevan.Today не имеет отношения к журналистской деятельности
17 сентября 2018 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники 6-го управления (Главное управление по борьбе с организованной преступностью) полиции Армении и Следственного комитета 17 сентября провели обыск в редакции сайта Yerevan.Today и доме его собственника.

Как сообщают в СК РА, обыски не имеют отношения к журналистской деятельности, а связаны с уголовным делом по факту прослушки телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна.

Отмечается, что сформирована следственная группа, и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На основе добытых по уголовному делу фактических данных в суд были представлены ходатайства о проведении обысков по 6 различным адресам. Ходатайства были удовлетворены.

По одной из версий, сайт опубликовал аудиозапись разговора на день раньше других СМИ, а затем удалил ее. В редакции опровергают эти обвинения.

Интернет-издание Yerevan.Today связано с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, проходящим по делу «1 марта» и обвиняемым в свержении конституционного строя.

Ранее в сервисе YouTube появилась запись разговора, в котором директор СНБ Ванецян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

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