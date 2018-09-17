СК Армении: Обыск в редакции Yerevan.Today не имеет отношения к журналистской деятельности
17 сентября 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники 6-го управления (Главное управление по борьбе с организованной преступностью) полиции Армении и Следственного комитета 17 сентября провели обыск в редакции сайта Yerevan.Today и доме его собственника.
Как сообщают в СК РА, обыски не имеют отношения к журналистской деятельности, а связаны с уголовным делом по факту прослушки телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна.
Отмечается, что сформирована следственная группа, и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На основе добытых по уголовному делу фактических данных в суд были представлены ходатайства о проведении обысков по 6 различным адресам. Ходатайства были удовлетворены.
По одной из версий, сайт опубликовал аудиозапись разговора на день раньше других СМИ, а затем удалил ее. В редакции опровергают эти обвинения.
Интернет-издание Yerevan.Today связано с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, проходящим по делу «1 марта» и обвиняемым в свержении конституционного строя.
Ранее в сервисе YouTube появилась запись разговора, в котором директор СНБ Ванецян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.
Самое значимое
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Partner news
Последние новости
Эрдоган отправил в сирийский Идлиб большую партию тяжелой техники Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным
Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции Проверки будут проведены в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе За ходом первой поездки лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман
МИД РА: Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов со стороны Азербайджана При этом он отметил, что если будет официальная реакция данных структур, то она будет опубликована