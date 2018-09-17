Роналду забил первые голы за «Ювентус»

PanARMENIAN.Net - Нападающий Криштиану Роналду впервые забил в официальном матче за «Ювентус».

Португалец сделал дубль в своей четвертой игре за туринский клуб, который дома играл с «Сассуоло» в рамках Серии А, пишет Meduza.

Оба гола Роналду забил в начале второго тайма. «Ювентус» выиграл 2:1 и продолжил лидировать в Серии А с четырьмя победами в четырех играх.

Роналду перешел в «Ювентус» перед началом сезона 2017/2018. До этого он девять лет выступал за мадридский «Реал», где забил 450 голов в 438 официальных матчах.