Роналду забил первые голы за «Ювентус»
17 сентября 2018 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий Криштиану Роналду впервые забил в официальном матче за «Ювентус».
Португалец сделал дубль в своей четвертой игре за туринский клуб, который дома играл с «Сассуоло» в рамках Серии А, пишет Meduza.
Оба гола Роналду забил в начале второго тайма. «Ювентус» выиграл 2:1 и продолжил лидировать в Серии А с четырьмя победами в четырех играх.
Роналду перешел в «Ювентус» перед началом сезона 2017/2018. До этого он девять лет выступал за мадридский «Реал», где забил 450 голов в 438 официальных матчах.
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