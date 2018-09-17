Пашинян: Несмотря на революцию, армянский драм стабилен
17 сентября 2018 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Несмотря на произошедшую в Армении ненасильственную бархатную революцию, армянский драм продолжает сохранять свою стабильность, что является важным фактором с точки зрения экономического развития. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателями центральных банков стран-членов Евразийского экономического союза, которые прибыли в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию армянского драма.
Глава правительства отметил важность тесного сотрудничества между центральными банками стран-членов ЕАЭС с целью развития финансовых рынков, продвижения экономик, внедрения новых механизмов. Премьер-министр выразил надежду на продолжение плодотворных и конструктивных обсуждений между руководителями финансовых структур во благо развития сотрудничества.
Руководители ЦБ стран-членов ЕАЭС представили премьер-министру направленные на дальнейшее расширение сотрудничества шаги, которые в рамках интеграционных процессов будут способствовать развитию и углублению экономик, в том числе рынков капитала и торгово-экономических связей.
Состоялся также обмен мнениями о возможностях осуществления в рамках ЕАЭС взаимных расчетов в национальных валютах.
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