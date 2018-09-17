МИД РА: Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов со стороны Азербайджана
17 сентября 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов своей территории Азербайджаном, речь идет о другой структуре. Об этом заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян, передает «Новости-Армения».
В армянских СМИ 17 сентября со ссылкой на пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна появилась информация о том, что в связи с периодическими обстрелами Азербайджаном приграничных территорий Армении внешнеполитическое ведомство страны обратилось в различные международные организации, в том числе, в ОДКБ.
«Мы проинформировали сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также другие структуры в связи с ситуацией на границе в последнее время. Мы не обращались в ОДКБ», - сказал Балаян.
При этом он отметил, что если будет официальная реакция данных структур, то она будет опубликована. Балаян также отметил, что МИД Армении регулярно информирует эти структуры в случае обстрелов армянской территории.
ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.
В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Арени, Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.
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