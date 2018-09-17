// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РА: Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов со стороны Азербайджана

МИД РА: Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов со стороны Азербайджана
17 сентября 2018 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов своей территории Азербайджаном, речь идет о другой структуре. Об этом заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян, передает «Новости-Армения».

В армянских СМИ 17 сентября со ссылкой на пресс-секретаря МИД Тиграна Балаяна появилась информация о том, что в связи с периодическими обстрелами Азербайджаном приграничных территорий Армении внешнеполитическое ведомство страны обратилось в различные международные организации, в том числе, в ОДКБ.

«Мы проинформировали сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также другие структуры в связи с ситуацией на границе в последнее время. Мы не обращались в ОДКБ», - сказал Балаян.

При этом он отметил, что если будет официальная реакция данных структур, то она будет опубликована. Балаян также отметил, что МИД Армении регулярно информирует эти структуры в случае обстрелов армянской территории.

ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.

В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Арени, Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Армения не обращалась в ОДКБ по поводу обстрелов со стороны Азербайджана. К кому обратилась страна – комментарий МИД
 Самое значимое
В центре Чикаго открылся Ереванский скверВ центре Чикаго открылся Ереванский сквер
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Израильский производитель беспилотников обвиняется в бомбардировке армян по просьбе АзербайджанаИзраильский производитель беспилотников обвиняется в бомбардировке армян по просьбе Азербайджана
Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против генерального директора компании Амоса Матана
Меркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по ЕревануМеркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по Еревану
На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Мы готовы разгромить Азербайджан
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны
«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Эрдоган отправил в сирийский Идлиб большую партию тяжелой техники Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным
В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе За ходом первой поездки лично наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман
Пашинян: Несмотря на революцию, армянский драм стабилен Глава правительства отметил важность тесного сотрудничества между центральными банками стран-членов ЕАЭС с целью развития финансовых рынков
Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200 (видео) Музыкант стал лидером чарта впервые с 1982 года