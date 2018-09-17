В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
17 сентября 2018 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил свой тестовый рейс в Германии. Уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет этот город Бремерфёрд с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.
На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток, не нанося ущерба окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров, пишет Deutsche Welle.
Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.
С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.
Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.
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