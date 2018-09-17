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Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции

Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции
17 сентября 2018 - 18:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Инспекционная группа ВС Армении проведет инспекционные проверки на заявленных территориях в Турции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Проверки будут проведены в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Инспекционные проверки стартовали 17 сентября и продлятся до 22 сентября.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

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