Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции
17 сентября 2018 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Инспекционная группа ВС Армении проведет инспекционные проверки на заявленных территориях в Турции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
Проверки будут проведены в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Инспекционные проверки стартовали 17 сентября и продлятся до 22 сентября.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора и вступил в силу 9 ноября 1992 года.
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