Эрдоган отправил в сирийский Идлиб большую партию тяжелой техники
17 сентября 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция отправила в сирийский Идлиб самую большую за последнее время партию тяжелого вооружения. Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.
Конвой из 50 транспортных средств, перевозивших танки и другую бронетехнику, прибыл в город Джиср эш-Сугур, где располагается один из 12 наблюдательных пунктов турецкой армии в этом регионе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet.
Эрдоган объясняет укрепление вооруженных сил в Идлибе «необходимостью защиты мирного населения».
Северо-западная провинция на данный момент является последним крупным регионом Сирии, который контролирует вооруженные отряды оппозиции. По заявлениям Москвы и Дамаска, там держат оборону не только повстанцы, но и боевики различных террористических группировок, регулярно атакующие сирийские правительственные войска.
Путин 17 сентября встретился с турецким лидером в Сочи, чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию.
13 сентября правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Российские военные в маневрах не участвовали.
7 сентября лидеры России и Турции провели трехсторонние переговоры в Тегеране с лидером Ирана Хасаном Роухани. Сторонам не удалось прийти к общему решению конфликта, поэтому в Тегеранской декларации они ограничились обтекаемыми формулировками и призвали боевиков к перемирию.
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«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
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