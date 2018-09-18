В Армении произошло легкое землетрясение
18 сентября 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 сентября, в 22:18 по ереванскому времени (18:18 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1.9 с эпицентром в 3 км к северо-западу от города Дастакерт Сюникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.
Подземные толчки ощущались на территории Армении – городе Дастакерт – силой 2-3 балла.
Географические координаты эпицентра – 39.39 ° северной широты и 45.90° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Самое значимое
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Partner news
Последние новости
В США возложили на Сирию вину за сбитый российский самолет с 14 военными Самолет Ил-20 российской армии, пропавший в небе у берегов Сирии, был случайно сбит ПВО этой страны, утверждают источники CNN
Первый турист SpaceX для полета вокруг Луны - японский миллиардер Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket
Эрдоган отправил в сирийский Идлиб большую партию тяжелой техники Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным
Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции Проверки будут проведены в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)