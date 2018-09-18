Первый турист SpaceX для полета вокруг Луны - японский миллиардер
18 сентября 2018 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Первым космическим туристом, которому предстоит совершить полет вокруг Луны на корабле компании SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.
Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Сам полет может состояться в 2023 г. Предполагается, что он продлится около недели, пишут «Ведомости».
42-летний Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля восемь представителей сферы искусства.
SpaceX отмечает, что за всю историю лишь 24 человека были участниками лунных экспедиций. После американской миссии «Аполлон» 1972 г. к спутнику Земли никто не летал.
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
Последние новости
В США возложили на Сирию вину за сбитый российский самолет с 14 военными Самолет Ил-20 российской армии, пропавший в небе у берегов Сирии, был случайно сбит ПВО этой страны, утверждают источники CNN
В Армении произошло легкое землетрясение Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.
Эрдоган отправил в сирийский Идлиб большую партию тяжелой техники Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным
Инспекционная группа ВС Армении проведет проверки на территории Турции Проверки будут проведены в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)