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Первый турист SpaceX для полета вокруг Луны - японский миллиардер

Первый турист SpaceX для полета вокруг Луны - японский миллиардер
18 сентября 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Первым космическим туристом, которому предстоит совершить полет вокруг Луны на корабле компании SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Сам полет может состояться в 2023 г. Предполагается, что он продлится около недели, пишут «Ведомости».

42-летний Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля восемь представителей сферы искусства.

SpaceX отмечает, что за всю историю лишь 24 человека были участниками лунных экспедиций. После американской миссии «Аполлон» 1972 г. к спутнику Земли никто не летал.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: SpaceX представила первого туриста для полета вокруг Луны
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