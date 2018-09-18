Первый турист SpaceX для полета вокруг Луны - японский миллиардер

PanARMENIAN.Net - Первым космическим туристом, которому предстоит совершить полет вокруг Луны на корабле компании SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Сам полет может состояться в 2023 г. Предполагается, что он продлится около недели, пишут «Ведомости».

42-летний Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля восемь представителей сферы искусства.

SpaceX отмечает, что за всю историю лишь 24 человека были участниками лунных экспедиций. После американской миссии «Аполлон» 1972 г. к спутнику Земли никто не летал.