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Путин и Эрдоган договорились о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе

Путин и Эрдоган договорились о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе
18 сентября 2018 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом было объявлено 17 сентября на совместной пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Буферную зону, которую планируется установить к 15 октября, будут патрулировать турецкие подразделения и российская военная полиция. К 10 октября оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения и боевики, в том числе террористы «Джабхат ан-Нусры», пишет Deutsche Welle.

«Отряды сирийской оппозиции останутся на своих позициях в Идлибе. При этом Турция добьется того, чтобы оппозиция не действовала в районах, где находятся радикальные группы», - заверил Эрдоган.

По его словам, в результате договоренностей удалось предотвратить крупный гуманитарный кризис в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя итоги переговоров, сообщил журналистам, что военной операции в Идлибе проводиться не будет.

По окончании встречи Эрдогана и Путина Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации. В ближайшие часы его положения будут согласованы с властями Сирии. Перед началом переговоров в сочинской резиденции Владимира Путина Эрдоган выразил надежду на урегулирование ситуации на северо-западе Сирии.

«Совместное заявление после нашей встречи в Сочи будет означать новую надежду для региона», - подчеркнул турецкий лидер.

Идлиб - последняя провинция Сирии, которую контролируют оппозиционные президенту Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. В провинции проживают почти 3 млн человек. С начала сентября Дамаск готовил здесь крупномасштабное наступление. По мнению международных правозащитных и гуманитарных организаций, эта операция могла иметь катастрофические последствия для жителей региона.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Россия и Турция договорились о стабилизации обстановки в Идлибе
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