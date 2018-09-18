«Игра престолов» получила «Эмми» в главной категории

PanARMENIAN.Net - Лауреатом американской телевизионной премии «Эмми» стал сериал «Игра престолов», получивший приз в самой престижной категории «Лучший драматический сериал». О победе «Игры престолов» было объявлено на 70-й церемонии вручения наград «Эмми» поздно вечером 17 сентября.

Седьмому сезону «Игра престолов» удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu, пишет Deutsche Welle.

Лучшим комедийным сериалом стала история «Удивительная миссис Мейзел» о домохозяйке, живущей в США в конце 1950-х. Этот сериал получил сразу пять наград. Так, лучшей актрисой была признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в нем главную роль.

Лучшим актером назван Мэтью Риз, сыгравший советского нелегала в заключительном сезоне сериала «Американцы», который показывался на канале FX.

Программа Saturday Night Live получила награду «Эмми» в 72-й раз, что является рекордом для этой премии.

Приз за короткий сериал получила работа «Убийство Джанни Версаче». Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.

Премия «Эмми» вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.