«Игра престолов» получила «Эмми» в главной категории
18 сентября 2018 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Лауреатом американской телевизионной премии «Эмми» стал сериал «Игра престолов», получивший приз в самой престижной категории «Лучший драматический сериал». О победе «Игры престолов» было объявлено на 70-й церемонии вручения наград «Эмми» поздно вечером 17 сентября.
Седьмому сезону «Игра престолов» удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu, пишет Deutsche Welle.
Лучшим комедийным сериалом стала история «Удивительная миссис Мейзел» о домохозяйке, живущей в США в конце 1950-х. Этот сериал получил сразу пять наград. Так, лучшей актрисой была признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в нем главную роль.
Лучшим актером назван Мэтью Риз, сыгравший советского нелегала в заключительном сезоне сериала «Американцы», который показывался на канале FX.
Программа Saturday Night Live получила награду «Эмми» в 72-й раз, что является рекордом для этой премии.
Приз за короткий сериал получила работа «Убийство Джанни Версаче». Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.
Премия «Эмми» вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.
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