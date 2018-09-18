Минобороны РФ обвинило Израиль в крушении российского самолета в Сирии

PanARMENIAN.Net - Российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии, но его подставили под удар самолеты Израиля. Об этом заявил 18 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - сказал он, пишет «Интерфакс».

По его словам, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

«Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» (Auvergne) и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», - сообщил он.

Как отметили в министерстве, израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», - заявил Конашенков.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - сказал Конашенков.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем возле побережья Сирии пропал российский военный самолет Ил-20. Минобороны заявило, что судьба находившихся на борту военнослужащих неизвестна.

CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что самолет могли случайно сбить сирийские ПВО, которые отражали атаки израильской армии.

Российские военные продолжают искать Ил-20 в Средиземном море.