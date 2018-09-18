Новоизбранный президент Мексики заявил о банкротстве страны
18 сентября 2018 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о банкротстве страны.
«Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно, что да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании», – заявил Обрадор на встрече со своими сторонниками в штате Наярит, пишет РИА Новости.
Ранее в сентябре Обрадор говорил иначе: он признавал проблемы, существующие в экономике, но при этом отмечал макроэкономическую стабильность и отсутствие политического кризиса.
В ходе своей кампании будущий президент, вступающий в должность 1 декабря, обещал резко увеличить социальные расходы на пенсии и молодежь, сократить расходы на содержание чиновников, внимательно проанализировать ход энергетической реформы и заключенных в ее рамках контрактов, а также гарантировал не повышать цены на бензин и электричество.
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