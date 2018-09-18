Apple выпустила iOS 12: Она не даст засиживаться в телефоне
18 сентября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple выпустила сегодня финальную версию мобильной операционной системы iOS 12, изначально представленной на конференции для разработчиков WWDC 2018 в начале июня.
iOS 12 доступна в виде бесплатного обновления для тех же устройств, что и предшественница, включая iPhone 5s 2013 года выпуска. Она совместима с iPhone 5s и новее, всеми моделями iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения, пишет Ferra.ru.
Обновление принесет удвоенную производительность под нагрузкой, ускорение запуска приложений до 40%, до 50% ускорение работы экранной клавиатуры, до 70% ускорение камеры.
В iOS 12 делается акцент на дополненную реальность и представлен новый движок ARKit 2 и формат файлов USDZ для 3D-объектов, который уже поддерживается большим числом приложений и сервисов, включая Adobe, Autodesk.
Приложение Photos (Фото) получило более умный поиск с более точным определением контента на фото и подсказками, с кем стоит поделиться отснятыми шедеврами. При этом можно делиться фото, роликами, альбомами в полном разрешении из iCloud Photo Library.
Голосовой помощник Siri стал умнее, появилась новая функция «Ярлыки» (Shortcuts), где можно задать определенные действия по всей системе и приложениям. Siri также научилась подсказывать действия на экране блокировки, например, заказ кофе в приложении или начало тренировки. Также она сможет включать режим Do Not Disturb (Не беспокоить) на основе билетов в кино, рекомендовать позвонить поздравить в Дни рождения родственников.
Обновились приложения News (Новости), Stocks (Акции), Voice Memos (Диктофон) и iBooks. Кстати, iBooks переименовали в Apple Books. Приложение Stocks (Акции) впервые вышло для iPad. Диктофон также вышел для iPad, появилась синхронизация между устройствами через iCloud.
Уведомления начали группировать по приложениям и появилась возможность закрыть всю категорию сразу.
Появилась возможность отслеживать статистику по действиям пользователя — сколько он провեл в той или иной программе. Родители смогут контролировать использование гаджетов ребեнком, в том числе устанавливать лимиты на время в приложениях по категориям.
В Messages (Сообщения) и FaceTime появись новые Animoji, включая приведение, коалу, тигра и тиранозавра, теперь анимированные эмодзи начали отслеживать не только общую мимику пользователю, но и язык. Появились Memoji — персонализированные эмодзи, созданные на основе внешнего вида пользователя.
В FaceTime появились групповые конференции — Group FaceTime. Участников можно добавлять в любой момент разговора: они могут присоединиться по видео- или аудиосвязи с iPhone, iPad или Mac, а также поучаствовать в голосовой беседе FaceTime с Apple Watch.В CarPlay появилась поддержка сторонних приложений навигации.
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Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
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