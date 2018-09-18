СМИ: Депардье теперь хочет получить турецкое гражданство

PanARMENIAN.Net - Актер Жерар Депардье заявил, что хочет получить гражданство Турции. Сообщается, что это заявление он сделал в Пхеньяне.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом», — отметил Депардье, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Aydinlik.

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс, журналисты увидели Депардье в баре одного из отелей северокорейской столицы. Сейчас в Пхеньяне готовятся к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР.

Президент России Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Вскоре после этого актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.