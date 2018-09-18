Посла Израиля вызвали в МИД России
18 сентября 2018 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Посла Израиля Гарри Корена вызвали в министерство иностранных дел РФ в связи крушением российским самолета Ил-20, сбитого сирийскими силами ПВО над Средиземным морем, пишет «Ъ».
На борту самолета было 15 человек, все они погибли. Москва возложила ответственность за инцидент на Тель-Авив.
17 сентября Израиль нанес по территории Сирии ракетный удар, который был отражен системами ПВО. Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Кремль пообещал проанализировать ситуацию с крушением Ил-20.
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«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
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Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
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