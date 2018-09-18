Посла Израиля вызвали в МИД России

PanARMENIAN.Net - Посла Израиля Гарри Корена вызвали в министерство иностранных дел РФ в связи крушением российским самолета Ил-20, сбитого сирийскими силами ПВО над Средиземным морем, пишет «Ъ».

На борту самолета было 15 человек, все они погибли. Москва возложила ответственность за инцидент на Тель-Авив.

17 сентября Израиль нанес по территории Сирии ракетный удар, который был отражен системами ПВО. Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Кремль пообещал проанализировать ситуацию с крушением Ил-20.