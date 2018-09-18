Вице-спикер парламента РА сообщила ПАСЕ об обстрелах армянских селений во стороны ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян 17 сентября на заседании мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оповестила об обстреле ВС Азербайджана приграничного села Коти Тавушской области Армении. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети Facebook

Ованнисян также сообщила ПАСЕ о ранении вследствие обстрела Азербайджана гражданина РА Сурена Сепханяна и обстреле азербайджанской стороной иных гражданских населенных пунктов.

«Пользуясь последними внутриполитическими событиями в Армении, власти Азербайджана пытаются свалить возможные неудачи в процессе карабахского урегулирования на армянскую сторону. Я многократно заявляла и не погнушаюсь повторить еще раз: в вопросе карабахского урегулирования мы более чем едины», – подчеркнула Ованнисян.

Она сообщила также, что в соответствии с повесткой по просьбе комитета представила последние внутриполитические процессы в Армении.

«С учетом конфиденциальности работы комитета, о принятых решениях, позиции комиссии представлю лишь после решения об их рассекречивании», – добавила Ованнисян.

ВС Азербайджана в ночь на 16 сентября подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного огнестрельного оружия приграничное село Коти Тавушской области Армении. В результате обстрела в центральной части Коти получил ранение сельчанин Сурен Сепханян, 1957 г.р.

В течение последнего времени Азербайджан стал активнее обстреливать жилые зоны в Армении, обстреляны села Арени, Баганис, Коти, Чинари, Вазашен и дорога Воскепат-Баганис.