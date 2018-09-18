США в полтора раза сократят квоту на прием беженцев
18 сентября 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что страна в 2019 году сократит квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек.
В 2018 году квота установлена на уровне 45 тыс. беженцев.
По словам Помпео, в 2018 году США собираются обработать до 310 тыс. новых заявок, из которых только 30 тыс. будут одобрены, пишет «Ъ».
Госсекретарь США отметил, что в стране уже находятся 800 тыс. просителей убежища, которые ожидают вынесения решения по их запросу.
Майк Помпео добавил, что в 2017 году расходы США на гуманитарную помощь по всему миру составили $8 млрд — «больше, чем в какой-либо другой стране».
«Предлагаемая в этом году квота на беженцев должна рассматриваться в контексте многих других форм защиты и помощи, предлагаемых Соединенными Штатами»,— отметил глава Госдепа США.
С 2000 года беженцами в США были признаны более 1,5 млн человек.
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