США в полтора раза сократят квоту на прием беженцев

PanARMENIAN.Net - Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что страна в 2019 году сократит квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек.

В 2018 году квота установлена на уровне 45 тыс. беженцев.

По словам Помпео, в 2018 году США собираются обработать до 310 тыс. новых заявок, из которых только 30 тыс. будут одобрены, пишет «Ъ».

Госсекретарь США отметил, что в стране уже находятся 800 тыс. просителей убежища, которые ожидают вынесения решения по их запросу.

Майк Помпео добавил, что в 2017 году расходы США на гуманитарную помощь по всему миру составили $8 млрд — «больше, чем в какой-либо другой стране».

«Предлагаемая в этом году квота на беженцев должна рассматриваться в контексте многих других форм защиты и помощи, предлагаемых Соединенными Штатами»,— отметил глава Госдепа США.

С 2000 года беженцами в США были признаны более 1,5 млн человек.