В ЮАР легализовали хранение и употребление марихуаны
18 сентября 2018 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд ЮАР 18 сентября легализовал частное хранение и употребление марихуаны.
«Право на неприкосновенность личной жизни не ограничивается домом или частным местом жительства. Употребление или хранение конопли в личном пространстве больше не будет являться уголовным преступлением для совершеннолетних граждан», — заявил заместитель председателя суда Раймонд Зондо, пишет РИА Новости со ссылкой на Africa News.
Как поясняет телекомпания, в 2014 году африканский оппозиционер Марио Ориани-Амброзини представил проект закона о легализации марихуаны.
В столице страны ежегодно проходили митинги за смягчение законодательства о применении конопли в лечебных целях.
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