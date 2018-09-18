В ЮАР легализовали хранение и употребление марихуаны

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд ЮАР 18 сентября легализовал частное хранение и употребление марихуаны.

«Право на неприкосновенность личной жизни не ограничивается домом или частным местом жительства. Употребление или хранение конопли в личном пространстве больше не будет являться уголовным преступлением для совершеннолетних граждан», — заявил заместитель председателя суда Раймонд Зондо, пишет РИА Новости со ссылкой на Africa News.

Как поясняет телекомпания, в 2014 году африканский оппозиционер Марио Ориани-Амброзини представил проект закона о легализации марихуаны.

В столице страны ежегодно проходили митинги за смягчение законодательства о применении конопли в лечебных целях.