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Израиль возложил ответственность за сбитый в Сирии российский самолет на режим Асада

Израиль возложил ответственность за сбитый в Сирии российский самолет на режим Асада
18 сентября 2018 - 17:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Израиль 18 сентября выразил сожаление в связи с гибелью российского экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Однако власти указывают, что ответственность за инцидент несут сирийские военные, Иран и радикальное шиитское движение «Хезболлах».

По словам израильских военных, их истребители атаковали склад оружия на сирийской территории, которое находилось там на пути из Ирана в Ливан и предназначалось для группировки «Хезболлах». После этого сирийская армия открыла огонь из системы ПВО, не обратив внимание на присутствие российского самолета в воздухе. Израильские самолеты в тот момент уже были в своем воздушном пространстве, пишет Deutsche Welle.

У министерства обороны России другая версия событий. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля, действия которого в военном ведомстве расценивают как провокационные и враждебные.

17 сентября Израиль нанес по территории Сирии ракетный удар, который был отражен системами ПВО. Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Кремль пообещал проанализировать ситуацию с крушением Ил-20.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада
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