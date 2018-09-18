Путин назвал крушение российского самолета в Сирии трагической случайностью

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 18 сентября назвал трагической случайностью крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, но поддержал позицию Минобороны России, возложившего на Израиль ответственность за инцидент.

«Что касается вашего сравнения с трагическими событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств — потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться. Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мною было полностью согласовано», — сказал президент России на пресс-конференции в Москве с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пишут «Ведомости».

«Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на дополнительное обеспечение наших военнослужащих, наших объектов в Сирии. И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент России.

17 сентября система ПВО С-200 ВС Сирии сбила самолет Ил-20 российских ВКС над Средиземным морем в зоне операции ВВС Израиля против целей на территории Сирии. При крушении погибли все 15 членов экипажа самолета. Минобороны России в своем заявлении назвало инцидент намеренной провокацией Израиля, истребители которого «подставили» самолет под ракету. Израиль, выразив соболезнования России, обвинил в произошедшем режим президента Сирии Башара Асада и несогласованность действий сирийской ПВО.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России был сбит самолетом ВВС Турции над Сирией 24 ноября 2015 года. Инцидент спровоцировал резкое охлаждение отношений двух стран с запретом поставок турецкой сельхозпродукции в Россию. Путин назвал его «ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма».