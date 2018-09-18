Life возглавит бывший главред «Известий» Арсений Оганесян
18 сентября 2018 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный редактор «Известий» Арсений Оганесян перешел на должность главного редактора Life. Об этом сообщил совладелец и гендиректор Life Арам Габрелянов, пишет RNS.
«Арсений Оганесян ушел из «Известий» на должность главного редактора Life», — сообщил Габрелянов.
По его словам, Оганесян уже приступил к своим обязанностям.
Комментируя вопрос о нынешних владельцах Life, Габрелянов сообщил, что в данный момент ему принадлежит 25% проекта, а информацией об остальных владельцах он не располагает. «Моя доля в Life сейчас 25%, кто является контролирующим акционером, я не знаю», — сообщил Габрелянов.
Исполняющим обязанности главреда «Известий» назначен Сергей Коротеев.
«В связи с переходом Арсения Оганесяна на другую работу исполняющим обязанности главного редактора назначен Сергей Коротеев», — сообщили в пресс-службе медиахолдинга. Представитель «Известий» уточнил, что до последнего времени Коротеев занимал должность заместителя Оганесяна.
17 сентября должность главного редактора Life покинул Александр Потапов. Вместе с ним компанию покинул генеральный директор проекта Анатолий Сулейманов. Они объяснили свое решение тем, что акционеры Life отказались от перезапуска проекта, который анонсировался в конце августа.
Тогда сообщалось, что портал Life в начале октября будет перезапущен и продолжит функционировать не как СМИ, а как платформа пользовательского контента, на которой пользователи смогут размещать контент и получать за это деньги. Кроме того, сообщалось, что генеральный директор Life Арам Габрелянов отойдет от управления проектом.
Life был запущен Арамом Габреляновым в 2013 году. Позже медиаменеджер запустил новый проект Mash, функционирующий как сеть новостных сообществ в социальных сетях.
Фото: Коммерсантъ
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