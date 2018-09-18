СМИ: Завод UC Rusal в Армении начал сокращать производство из-за санкций США
18 сентября 2018 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США. Об этом пишут «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники, близкие к заводу.
В UC Rusal от комментариев отказались, получить комментарий в «Арменале» не удалось.
Вашингтон 6 апреля включил крупнейшую в мире за пределами Китая алюминиевую компанию UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с фигурантами этого списка, в случае сотрудничества с ними все компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции.
«Арменал», который произвел в 2017 году 33,7 тыс. т алюминиевой фольги, экспортировал продукцию в основном в Северную Америку и Европу.
«Действие американских санкций привело к снижению объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода», — рассказал собеседник издания. По его словам, уже начался перевод производственных подразделений в режим простоя с выплатой двух третей средней заработной платы. До конца сентября в вынужденный простой будут отправлены 184 работника производственной дирекции, а позднее сотрудники других подразделений и служб, добавил источник.
Всего на предприятии работает 670 человек.
Согласно специальной генеральной лицензии американским и иностранным компаниям необходимо завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября. Но в августе источники издания сообщали, что срок зарубежных контрактов UC Rusal на поставку алюминия завершается уже 1 октября. Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то с этого дня вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склад, говорили они.
В августе UC Rusal приступил к консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) в Карелии. Этот завод был ориентирован на американский рынок и уже четыре месяца работал только на склад, генерируя значительные убытки.
14 сентября Минфин США выдал разрешение контрагентам UC Rusal заключать с компанией новые сделки при условии, что такие же сделки заключались и до 6 апреля, когда было объявлено о санкциях. Однако в разъяснениях Минфин не уточнил, будут ли контракты исполняться, если санкции 23 октября вступят в силу.
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