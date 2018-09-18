В Тбилиси импортеры пшеницы устроили акцию протеста и перекрыли свободную экономическую зону
18 сентября 2018 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси импортеры пшеницы устроили масштабную акцию протеста, перекрыв свободную экономическую зону в одном из районов столицы Грузии — в Лило.
Если власти страны не изменят принятого ранее решения и не отменят запрета касательно ввоза пшеницы на автотранспорте, они обещают устроить настоящую блокаду Грузии, парализовав все центральные магистрали, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Rustavi 2.
Тбилиси с 1 октября введет запрет на ввоз или вывоз пшеницы или пшенично-ржаной муки на автотранспорте, с 1 ноября этот запрет распространится и на кукурузу. Ранее этот запрет должен был вступить в силу с 15 сентября.
Акция протеста длится уже второй день, импортеры отказываются от встречи с представителями службы доходов. Работа СЭЗ в Лило продолжает оставаться парализованной, активисты требуют отмены запрета на импорт пшеницы грузовыми автомобилями.
Они считают бессмысленной встречу ради встречи. Их требование — внести изменения в решение об импорте пшеницы. Если до вечера 19 сентября их требование не будет выполнено, то они грозят перекрыть все крупные центральные магистрали. Протестующие утверждают, что этим решением власти оставили без работы 25 тысяч человек.
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