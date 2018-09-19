Армения выразила соболезнования в связи с крушением российского самолета в Сирии
19 сентября 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с крушением российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
«Глубоко соболезнуем сослуживцам, родным и близким 15 российских военнослужащих, погибших в результате трагедии с самолетом Ил-20 в сирийском небе», – говорится в заявлении.
17 сентября система ПВО С-200 ВС Сирии сбила самолет Ил-20 российских ВКС над Средиземным морем в зоне операции ВВС Израиля против целей на территории Сирии. При крушении погибли все 15 членов экипажа самолета. Минобороны России в своем заявлении назвало инцидент намеренной провокацией Израиля, истребители которого «подставили» самолет под ракету. Израиль, выразив соболезнования России, обвинил в произошедшем режим президента Сирии Башара Асада и несогласованность действий сирийской ПВО.
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