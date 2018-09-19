Сеул и Пхеньян договорились о денуклеаризации Корейского полуострова
19 сентября 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках начавшегося 18 сентября трехдневного саммита лидеры КНДР и Южной Корей достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон «Сохэ» и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 19 сентября в Пхеньяне на совместной пресс-конференции в ходе третьей встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Завершение работы полигона должно произойти «в присутствии экспертов» из стран, имеющих отношение к урегулированию конфликта с КНДР, отметил далее Мун Чжэ Ин. Возможны и дальнейшие шаги, в частности прекращение деятельности Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, указал он. Условием таких шагов, по словам южнокорейского лидера, будут уступки Пхеньяну со стороны США, пишет Deutsche Welle.
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить Корейский полуостров «в место без ядерного оружия». Он также сообщил, что намерен «в ближайшем будущем» приехать в столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова.
Южнокорейский президент также заявил о намерении двух стран подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.
Кроме того, совместное соглашение подписали министры обороны двух корейских государств. В документе речь идет о снижении напряженности на Корейском полуострове. Между тем официальный представитель Мун Чжэ Ина указал, что по итогам визита в Пхеньян планируется подписание совместного соглашения о межкорейских отношениях. О содержании этого документа не сообщается.
18 сентября Мун Чжэ Ин с супругой прибыли в Пхеньян. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет. Помимо вопроса о прекращении ядерной программы КНДР на повестке дня находится проблема урегулирования конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.
Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.
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