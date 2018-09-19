Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов
19 сентября 2018 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил рекорд по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.
Форвард трижды отличился во встрече первого тура группового этапа турнира с голландским ПСВ (4:0). Таким образом, Месси оформил восьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов и по этому показателю обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого семь хет-триков, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.
Португалец дебютирует за новый клуб в Лиге чемпионов 19 сентября. Итальянцы на выезде сыграют с испанской «Валенсией».
Месси четыре раза в составе «Барселоны» выигрывал главный европейский клубный турнир. Роналду один раз поднимал Кубок чемпионов, играя за «Манчестер Юнайтед», еще трижды он делал это в футболке мадридского «Реала», из которого ушел летом 2018 года.
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