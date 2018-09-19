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Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 81

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 81
19 сентября 2018 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - До 81 человека выросло число жертв тайфуна «Мангхут», который обрушился на северо-восточное побережье Филиппин, сообщили власти.

Около 60 человек продолжают оставаться пропавшими без вести, существуют опасения, что среди них также есть погибшие, пишет «Интерфакс».

Многие из погибших стали жертвами оползней, вызванных ливневыми дождями. От них серьезно пострадал также урожай местных крестьян.

«Мангхут» привел к жертвам и значительному материальному урону в Гонконге и в южной китайской провинции Гуандун, куда двинулся после Филиппин.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 80 человек
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