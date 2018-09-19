Алиев: Новые власти Армении «не осознают своей ответственности, выступая с глупыми заявлениями»

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новые лица, пришедшие к руководству в Армении, «не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе». Об этом Алиев заявил на встрече с представителями общественности Билясуварского района.

Глава Азербайджана отметил, что армянская армия не сможет конкурировать с ВС Азербайджана, а Армения оказалась «в крайне тяжелом положении», передает АзерТАдж.

«Азербайджанская армия дает и будет давать им (ВС Армении - ред.) достойный отпор, равно как осадила их во время апрельских боев 2016 года... Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», - сказал Алиев.

«Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и преумножать боеспособность нашей армии. Наши технические возможности, подготовка солдат и офицеров на продемонстрированном параде служат хорошим сигналом врагу знать свое место, иначе все это плохо кончится»,- заявил Алиев.

Утром 18 сентября премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян совершил рабочий визит в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). После визита Пашинян в прямом эфире Facebook поделился некоторыми подробностями визита. Пашинян отметил, что ситуация на передовой напряженная, однако стабильная и находится под контролем. «ВС Армении и Армия обороны НКР уверенно контролируют ситуацию. Нет никаких сомнений, что наши ВС уверенно контролируют ситуацию и необходимым образом отвечают на провокации Азербайджана. Но это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам. С президентом Арцаха мы также обсудили данную позицию. Мы готовы к миру, переговорам, однако мы готовы также к войне», – отметил премьер.