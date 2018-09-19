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В Ереване пройдет выставка «Сарьян и Франция»

В Ереване пройдет выставка «Сарьян и Франция»
19 сентября 2018 - 12:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Доме-музее художника Мартироса Сарьяна в Ереване с 19 сентября по 14 ноября состоится выставка «Сарьян и Франция». Выставка пройдет в рамках мероприятий, посвященных Саммиту франкофонии в Армении, сообщает пресс-служба министерства культуры Армении.

«До сих пор не полностью раскрытый парижский период М.Сарьяна (июль1926 г.-январь1928 г.) сыграл ключевую роль в судьбе художника. Искавший все новое, в 1921-1926 гг. он прошел творческий этап, связанный с темой возрождения родины, которую, казалось бы, он полностью раскрыл перед отъездом из Еревана и чувствовал необходимость внесения новизны в свою живопись. Живя вдали от родины, он все еще находился во власти впечатлений от родной природы», – говорится в сообщении Минкульта.

На выставке впервые будут представлена картина «Газели» из собрания Московской государственной Третьяковской галереи, а также картина «Улица кавказского города. Тифлис» (1927 г.). Экспонирование последней- большое событие, поскольку картина впервые выставляется в Армении спустя 90 лет.

Выставка станет очередной попыткой включения имени Мартироса Сарьяна в общеевропейский культурный контекст.

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