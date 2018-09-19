Каро Алабяну установят памятник в Москве: Архитекторы поддержали идею

PanARMENIAN.Net - Архитекторы поддерживают идею установки в Москве памятника основателю Союза архитекторов, вице-президенту Академии архитектуры СССР Каро Алабяну.

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение памятника Каро Алабяну вблизи жилого дома № 2 по Малому Песчаному переулку в районе Сокол. В то же время руководитель Центра авангарда Александра Селиванова выступила против установки этого памятника, пишет РИА Недвижимость.

«Памятники архитекторам нужно устанавливать, поскольку они не менее важные персонажи, чем композиторы, поэты и другие деятели искусства. Это стимул для жителей города узнать о деятельности того или иного архитектора, его достижениях», — заявил архитектор Андрей Асадов.

С другой стороны, по его мнению, целесообразно устанавливать не только памятники, но и культурные центры с мини-музеями, посвященные архитекторам. Это также может быть площадь, названная в честь архитектора, или другое общественное городское пространство, где люди могли бы взаимодействовать друг с другом.

«Также было бы неплохо, если бы появились, например, парк имени Алабяна или сквер имени Алабяна – то есть пространства, связанные с его деятельностью», — предложил Асадов.

Архитектор Владимир Плоткин также поддержал идею установки памятника Алабяну в Москве. «Конечно, я положительно оцениваю то, что архитекторам, которых все знают, устанавливают памятники. У этого архитектора много знаковых работ, например, Театр Российской армии. Наверное, это самая известная его работа. Также он был одним из основателей Союза архитекторов СССР», — отметил он.

Каро Алабян родился в Азербайджане в 1897 году. С 1929 по 1931 год он руководил Первым государственным проектным институтом в Советской Армении. С 1932 по 1950 годы был ответственным секретарем Союза советских архитекторов. После ВОВ руководил разработкой Генплана восстановления Сталинграда, а также принимал участие в восстановлении после войны главной улицы Киева — Крещатика. В 50-х годах занимал должность вице-президента Академии архитектуры СССР. Одной из наиболее известных его работ является здание Центрального академического театра Российской армии, построенное в 1934-1940 годах.