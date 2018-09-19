Кочарян: Поведение Пашиняна напоминает латиноамериканский популизм в стиле Уго Чавеса

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Армении Роберт Кочарян сравнил действия нынешнего премьер-министра РА Никола Пашиняна с «латиноамериканским популизмом» в стиле президента Венесуэлы в 1999–2013 годах Уго Чавеса. Об этом Кочарян заявил в интервью российской газете «Коммерсант».

Комментируя бархатную революцию в Армении в апреле-мае 2018 года, Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще».

По словам Кочаряна, новая власть в Армении«хаотична, не разбирается в экономике, не имеет ясной программы действий. Состав правительства эклектичен, нет ясных геополитических приоритетов».

«Власть сначала может наломать дров, а потом пытается героически их разгребать. Это очевидная картина сегодняшней власти. Непонятно, что это за команда. Есть достаточно яркий лидер, но его неуемное стремление к популизму вызывает серьезное беспокойство. Мне это напоминает латиноамериканский популизм в стиле Уго Чавеса. Если присмотреться и провести аналогии, это очень похоже»,- отметил Кочарян.

По его словам, то, что происходит в Венесуэле сейчас,- это наследие Чавеса.

«Непрогнозируемость популистских действий, направленных на получение сиюминутного эффекта, стремление понравится толпе сейчас, сразу, акцент на охлократической модели управления, на том, что на небосклоне может быть только одно солнце - это первое лицо. Нет второго номера, пятого, десятого, двадцатого. Есть какой-то сотый где-то далеко-далеко. Такая модель не может быть живучей и давать нормальный продукт развития. За четыре месяца такие выводы сделать можно, по-моему»,- добавил экс-президент.

«Я бы не сравнивал его (Пашиняна - ред.) с солнцем... Это не тот случай: прошло всего четыре месяца. Пашинян, может быть, метеорит или комета, которая сгорает очень быстро»,- отметил Кочарян.