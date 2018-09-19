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Из Анапы откроются прямые авиарейсы в Армению

Из Анапы откроются прямые авиарейсы в Армению
19 сентября 2018 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает несколько прямых рейсов в СНГ из Анапы. Перелеты с черноморского побережья будут выполняться в Армению и Киргизию.

С 29 октября 2018 года регулярные прямые рейсы будут доступны из Анапы в Ереван и Ош. Полеты по новым направлениям будут осуществляться на самолетах Airbus, пишет «Ъ».

Перелеты будут выполняться без пересадок. Вылет рейса У6-2497 Анапа – Ереван будет осуществляться по понедельникам и четвергам в 14:40. Прилет в столицу Армении запланирован на 17:10. Стоимость составит от 3241 руб. по тарифу «Промо» и от 5671 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2498 Ереван – Анапа будет выполняться по понедельникам и четвергам, вылет намечен на 18:00, прилет – на 18:35. Стоимость полета – от 4528 руб. по тарифу «Промо» и от 6878 руб. по тарифу «Эконом»

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Kommersant.ru: Из Анапы откроются прямые авиарейсы в Киргизию и Армению
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