Из Анапы откроются прямые авиарейсы в Армению

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает несколько прямых рейсов в СНГ из Анапы. Перелеты с черноморского побережья будут выполняться в Армению и Киргизию.

С 29 октября 2018 года регулярные прямые рейсы будут доступны из Анапы в Ереван и Ош. Полеты по новым направлениям будут осуществляться на самолетах Airbus, пишет «Ъ».

Перелеты будут выполняться без пересадок. Вылет рейса У6-2497 Анапа – Ереван будет осуществляться по понедельникам и четвергам в 14:40. Прилет в столицу Армении запланирован на 17:10. Стоимость составит от 3241 руб. по тарифу «Промо» и от 5671 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2498 Ереван – Анапа будет выполняться по понедельникам и четвергам, вылет намечен на 18:00, прилет – на 18:35. Стоимость полета – от 4528 руб. по тарифу «Промо» и от 6878 руб. по тарифу «Эконом»