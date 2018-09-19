Sony переиздаст первую PlayStation (видео)
19 сентября 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Sony анонсировала переиздание оригинальной консоли PlayStation.
Приставка будет выполнена в стиле первой Sony PlayStation 1994 года выпуска. Однако, в сравнении с оригиналом, она станет в два раза меньше и не будет поддерживать диски, пишет Lenta.ru.
В память консоли загружено 20 игр, среди которых Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 и другие. Расширить коллекцию игр будет нельзя. В комплекте идет HDMI-кабель, провод USB для подключения к питанию и два геймпада.
Продажи в Европе начнутся 3 декабря. Стоимость приставки составит 100 долларов.
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