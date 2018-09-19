Кочарян - о дружбе с Путиным: «Это химия, которую не всегда можно объяснить»

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кочарян заявил в интервью российской газете «Коммерсант».

«Восемь лет моего президентства и президентства Владимира Путина мы сотрудничали. Отношения были абсолютно честными. Результаты ошеломляющие. В Армении почти не было российских инвестиций. Теперь посмотрите, сколько российских компаний вошло на армянский рынок. Серьезных, крупных, интересных. Я уже не говорю о военно-технических отношениях. Конечно, выстроились и личные отношения. Мы никогда друг другу не врали. Эти отношения были очень искренние, откровенные, прямые. И я, и он всегда считали, что надо о проблемах прямо говорить, решать их, договариваться... Наши контакты продолжались все время после моего президентства. Я их не афишировал и не пытался капитализировать каким-то образом»,- отметил Кочарян.

Он добавил, что общался с Путиным и после президентства.

«Я с огромным уважением отношусь к нему, чувствую, что его отношение ко мне схожее. Мы уважаем друг друга, уважаем ту работу, которую вместе проделали в российско-армянских отношениях. Наши встречи, беседы никогда не ограничивались ситуацией в Армении, они затрагивали гораздо более широкий круг вопросов»,- отметил экс-президент РА.

Говоря об основе дружбы с Путиным, Кочарян заявил: «Это химия, которую не всегда можно объяснить. Это может быть и пройденное, и просто взаимные симпатии. Мало ли чего. Не думаю, что есть некий отдельный фактор, это сумма факторов, которые накладываются друг на друга и создают между людьми эмоциональную синергию. И это становится неким цементирующим составом для этих отношений».