Папа римский Франциск: Секс — это дар божий, а не табу

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск назвал секс и сексуальность «даром божьим, а не табу». Об этом он сказал на встрече с молодыми людьми во Франции.

«Сексуальность и секс — это дар божий, а не табу. У него есть две цели — любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой, и телом», — сказал Папа римский, пишет «Дождь».

Так он ответил 24-летней девушке, которая рассказала ему о трудностях обсуждения тем любви и сексуальности со старшим поколением. Она связала это с тем, что ее поколение — одно из первых, кто обсуждает эти темы.

«Сексуальность должна жить в одном измерении — в любви между мужчиной и женщиной. Но с этого прекрасного пути ее могут сбить наши слабости или упадок духа… Это «обособленная сексуальность», оторванная от любви и используемая для развлечения», — подчеркнул Папа. В качестве примера он привел порноиндустрию.

Он также рассказал молодым людям историю об очень пожилых супругах. «Однажды пожилой мужчина — очень пожилой, и у него была такая же жена — сказал мне: «Мы любим друг друга так сильно, что иногда обнимаемся. Мы не можем заниматься любовью в нашем возрасте, но мы обнимаемся, мы целуемся». Это настоящая сексуальность. Никогда не используйте ее без любви», — добавил Папа.

Официально католическая церковь осуждает секс вне брака и выступает против средств контрацепции. В 2010 году Папа римский Бенедикт XVI смягчил позицию церкви в отношении презервативов, допустив, что их использование допустимо в качестве меры защиты от ВИЧ.