NBC: Эрдоган увеличит число тюрем после попытки госпереворота 2016 года
19 сентября 2018 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне репрессий со стороны правительства турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после неудавшегося госпереворота в 2016 году в Турции арестованы десятки тысяч человек, среди которых чиновники, учителя, юристы и студенты.
В стране 384 тюрьмы, и они уже переполнены. По данным на март министерства юстиции, в них содержится 224 974 заключенных — это на 7% больше формальной вместимости мест заключения, пишет Gazeta.ru со ссылкой на американский телеканал NBC News.
По официальным данным, по меньшей мере 169 тыс. работающих на государственной службе, военных и других лиц отстранили или уволили с государственных должностей в ходе репрессий, отмечает издание.
В настоящее время Турция занимает третье место в Европе по количеству заключенных на душу населения, уступая лишь России и Белоруссии. Самый высокий показатель в мире у США, добавляет NBC.
Для решения этой проблемы турецкие власти планируют дополнительно построить 228 тюрем в течение пяти лет. Об этом было объявлено в декабре, сообщает американский телеканал.
Представитель оппозиционной партии Барис Яркадаш рассказал телеканалу, что в тюремных блоках, рассчитанных на 20 человек, может содержаться до 45 человек.
Помимо этого, спустя более двух лет после попытки переворота подобные посадки продолжаются, говорится в статье. Так, по данным информационного агентства Anadolu, в сентябре были задержаны 12 человек.
В 2016 году турецкие власти обвинили влиятельного 77-летнего исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана, в попытке госпереворота. В настоящее время он вынужден скрываться и проживает в США, штате Пенсильвания. Несмотря на позицию Турции Белый дом не планирует экстрадировать Гюлена, напоминает NBC.
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