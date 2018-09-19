SpaceX будет отправлять американское оружие в космос

PanARMENIAN.Net - Компания Илона Маска SpaceX подтвердила планы по доставке американского оружия в космос.

Президент и главные операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время ежегодной пресс-конференции ВВС США объявила о том, что компания готова участвовать в развертывании оружия в космосе для защиты США. «Если это требуется для обороны страны, то мы сделаем это», — заявила Шотвелл, пишет Lenta.ru со ссылкой на Defence One.

Отмечается, что на данный момент в США прорабатывают идею создания орбитального оружия направленной энергии, вроде космических лазеров, для обнаружения и уничтожения ракет из России, Китая и Северной Кореи. По словам бывшего руководителя НАСА и действующего заместителя министра обороны США по техническим вопросам Майкла Гриффина, к 2023 году Америка планирует создать в космосе «сенсорный щит» для противодействия гиперзвуковым ракетным комплексам России и Китая.

Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска доступа к гостайне из-за употребленного им в прямом эфире косяка с наркотиком. В ведомстве обратили внимание на употребляющего наркотик Маска, поскольку его компания SpaceX осуществляет космические запуски по их заказу и основатель компании имеет доступ к секретной информации.