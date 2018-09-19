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Кочарян: Армения находится в состоянии потенциальной войны с соседями

Кочарян: Армения находится в состоянии потенциальной войны с соседями
19 сентября 2018 - 19:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Отношения Армении с соседними странами — это «потенциальная война». Об этом заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью «Коммерсанту».

«Мы живем в сложном взрывоопасном регионе. У нас четыре соседа, с двумя из которых закрытые границы (с Турцией и Азербайджаном - ред.). С одним отсутствуют дипотношения и есть огромный багаж исторических проблем и взаимного неприятия... Это потенциальная война, которая может разразиться в любое время»,— сказал Кочарян.

Он добавил, что «любой неосторожный шаг в геополитических приоритетах — это прямая угроза безопасности страны».

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200. В конце августа суд освободил господина Кочаряна под подписку о невыезде.

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