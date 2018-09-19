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Асад не звонил Путину после инцидента с Ил-20

Асад не звонил Путину после инцидента с Ил-20
19 сентября 2018 - 19:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после инцидента с российским самолетом Ил-20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет»,— ответил он на вопрос, звонил ли Асад российскому президенту, пишет «Ъ».

Ил-20 был сбит у побережья Сирии вечером 17 сентября. Россия обвинила в крушении самолета Израиль. По информации Минобороны, израильские истребители, атаковавшие сирийскую Латакию, «прикрылись российским самолетом» и подставили его под удар сил ПВО.

Путин назвал произошедшее цепью трагических случайных обстоятельств. При это он обвинил Израиль в несоблюдении договоренностей о предотвращении опасных инцидентов и пообещал, что ответные действия России «заметят все».

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Башар Асад не звонил Владимиру Путину после инцидента с Ил-20
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