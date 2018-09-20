МИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное русло

PanARMENIAN.Net - В последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, нацеливаясь и нанося ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль границы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем комментарии касательно ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщает пресс-служба МИД РА.

«В результате обстрела с азербайджанской стороны скончался военнослужащий Республики Армения, рядовой Айказ Матевосян. Выражаем наши самые глубокие соболезнования семье, родственникам и сослуживцам покойного, и заверяем, что будем продолжать решительно работать по направлению установления мира»,- отметил Балаян.

По его словам, подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, направленные на создание атмосферы, способствующей установлению мира.

«Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на немедленную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации», – говорится в комментарии МИД РА.

19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий погиб.