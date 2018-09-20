Перевозить зерно на автотранспортных средствах по Грузии разрешат до конца 2018 года

PanARMENIAN.Net - Перевозить зерно по Грузии на автотранспортных средствах разрешат до конца 2018 года. Об этом стало известно на встрече перевозчиков пшеницы и министра финансов Грузии Иване Мачавариани.

«Ограничение отсрочат до конца года, работа продолжится и мы разработаем менее болезненный вариант», — отметил министр, пишет Business-Грузия.

Запретить перевозку пшеницы или пшенично-ржаной муки планировалось с 15 сентября, однако дату отсрочили до первого октября. После этого представители компаний по перевозке и водители начали акции протеста. Третий день они блокируют въезд в экономическую зону в Лило.