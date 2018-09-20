IKEA разработала концепцию беспилотных автомобилей
20 сентября 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Лаборатория Space10 — одно из подразделений IKEA — представила проект «Пространство на колесах».
Шведский производитель мебели и товаров для дома и дизайнерское бюро f°am Studio разработали семь концептов беспилотных автомобилей, способных выполнять различные функции в повседневной жизни, пишет «Ъ» со ссылкой на MIT Technology Review.
В будущем представленные модели смогут выполнять функции офиса, кафе, стойки продаж фермерских продуктов, магазина, отеля, игровой зоны или кабинета врача.
Photo: Space10
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
Последние новости
Пашинян: Женщины играют важную роль в демократических процессах в Армении Коснувшись внутриполитических событий Армении в последние месяцы, Никол Пашинян отметил, что армянское общество переживает период кардинальных перемен
США планируют заключить договор с Ираном по ядерной программе По его словам, иранские власти не заинтересованы в договоре, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о готовности встречи с официальными лицами страны.
Первое решение ЕСПЧ по делу «1 марта»: Армения проиграла Мушегу Сагателяну Суд постановил, что Армения должна выплатить Сагателяну компенсацию ущерба в размере 15 600 евро и 5000 евро на судебные издержки
Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарварде Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена