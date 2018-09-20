Спикер парламента РА и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы прав женщин и семейного насилия
20 сентября 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян 19 сентября принял комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
На встрече также присутствовал председатель Постоянной комиссии НС РА по здравоохранению и социальным вопросам Акоп Акопян.
Согласно информации, цель визита – обсудить вопросы, касающиеся прав женщин, гендерного равенства и семейного насилия, прав уязвимых групп общества.
Баблоян, поприветствовав первый визит Миятович в Армению во время пребывания на этом посту, поблагодарил за сотрудничество с республикой и работу Совета Европы в деле укрепления демократии в Армении.
Глава парламента, обратившись к законопроекту об инвалидности и проблемам детей с инвалидностью, подчеркнул, что у них должны быть равные права, и они должны быть полноправными членами общества.
Спикер парламента представил модель раннего обнаружения инвалидности у детей и их дальнейшую интеграцию, которая предполагает системную, комплексную работу в медицинской, социальной, образовательной сферах при участии органов местного самоуправления.
Собеседники также подчеркнули важность роли офиса защитника прав человека в Армении и эффективное сотрудничество как с действующими в РА, так и международными организациями.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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