Спикер парламента РА и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы прав женщин и семейного насилия

PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян 19 сентября принял комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

На встрече также присутствовал председатель Постоянной комиссии НС РА по здравоохранению и социальным вопросам Акоп Акопян.

Согласно информации, цель визита – обсудить вопросы, касающиеся прав женщин, гендерного равенства и семейного насилия, прав уязвимых групп общества.

Баблоян, поприветствовав первый визит Миятович в Армению во время пребывания на этом посту, поблагодарил за сотрудничество с республикой и работу Совета Европы в деле укрепления демократии в Армении.

Глава парламента, обратившись к законопроекту об инвалидности и проблемам детей с инвалидностью, подчеркнул, что у них должны быть равные права, и они должны быть полноправными членами общества.

Спикер парламента представил модель раннего обнаружения инвалидности у детей и их дальнейшую интеграцию, которая предполагает системную, комплексную работу в медицинской, социальной, образовательной сферах при участии органов местного самоуправления.

Собеседники также подчеркнули важность роли офиса защитника прав человека в Армении и эффективное сотрудничество как с действующими в РА, так и международными организациями.